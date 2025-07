Restos mortais de Diogo Jota e André Silva chegam a Gondomar

As cerimónias fúnebres vão ser presididas pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.

Os corpos do internacional português Diogo Jota e do irmão André Silva chegaram esta quinta-feira à noite à capela da Ressurreição, em São Cosme, Gondomar.

A trágica morte de Diogo Jota, de 28 anos, e de André Silva, de 25 anos, provocou uma onda de comoção mundial.



Clubes, jogadores, adeptos e políticos de todo o mundo lamentaram o trágico acidente de viação.



Diogo Jota era jogador do Liverpool há cinco épocas, tendo sido contratado para o atual campeão inglês por Jürgen Klopp, em 2020/21, então proveniente do Wolverhampton, e sido orientado pelo alemão até à temporada passada.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Depois, rumou ao Liverpool, clube que pagou cerca de 45 milhões de euros pela contratação em 2020 e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

Diogo Jota tinha casado no dia 22 de junho, com a namorada de sempre, e deixa mulher e três filhos.

André Silva, de 25 anos, era jogador do Penafiel.