Equipa do Liverpool no velório de Diogo Jota e André Silva

A equipa do Liverpool marcou presença esta sexta-feira no velório de Diogo Jota e de André Silva, para uma última homenagem aos dois irmãos que morreram num acidente de viação em Espanha.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, entregou à família de Diogo Jota e do irmão André Silva os cartões de sócios do clube, num gesto simbólico de homenagem.

Andy Robertson, antigo capitão do Liverpool que alinha atualmente pelo Ajax, também estava no grupo.

“Nós fizemos a intenção de deixar aqui os dois cartões de sócio. Permitindo o abuso enquanto presidente da direção, o Diogo não era sócio, mas tornou-se sócio hoje. Espero que todos os sócios do FC Porto entendam este movimento. No caso do André Silva, recuperamos as suas quotas e entregamos o cartão à família”, referiu o líder máximo dos dragões.

André Villas-Boas recorda Diogo Jota como “um herói silencioso” e um “parceiro do FC Porto”, uma pessoa que todos apreciávamos pelo que representava dentro e fora de campo. Era um parceiro do FC Porto.

"O Diogo era um ícone"



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, considera que este é um "momento muito triste para o futebol português", mas mostra também "a força do futebol e a força do próprio Diogo e toda a sua família".

"É este o momento em que toda a comunidade do futebol de se junta, o Diogo era um figura muito acima da portugalidade, e o que temos sentido é esta força", declarou Pedro Proença.

O presidente da FPF pede respeito pelos irmãos Diogo Jota e André Silva, e pela família num "momento de muito dor".

"O futebol está verdadeiramente de luto, o Diogo era um ícone do talento que o futebol português representa e a sua capacidade de gerar união à volta de uma pessoa”, salientou.