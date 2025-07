FC Porto torna Diogo Jota sócio a título póstumo. Marcelo e craques no velório

Villas-Boas entregou à família de Diogo Jota e do irmão André Silva os cartões de sócios do FC Porto , num gesto simbólico de homenagem aos dois jogadores que morreram num acidente de viação em Espanha.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o presidente do Comité Olímpico, Fernando Gomes, o presidente do FC Porto, André-Villas, vários jogadores internacionais e centenas de populares marcaram presença no velório de Diogo Jota e de André Silva, que decorre esta sexta-feira, em Gondomar.

"Herói silencioso”

Em declarações aos jornalistas, Villas-Boas conta que decidiu tornar Diogo Jota sócio do FC Porto para entregar o cartão à família enlutada.



“Nós fizemos a intenção de deixar aqui os dois cartões de sócio. Permitindo o abuso enquanto presidente da direção, o Diogo não era sócio, mas tornou-se sócio hoje. Espero que todos os sócios do FC Porto entendam este movimento. No caso do André Silva, recuperamos as suas quotas e entregamos o cartão à família”, referiu o líder máximo dos dragões.

André Villas-Boas recorda Diogo Jota como “um herói silencioso” e um “parceiro do FC Porto”, uma pessoa que todos apreciávamos pelo que representava dentro e fora de campo. Era um parceiro do FC Porto.

"O Diogo era um ícone"



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, considera que este é um "momento muito triste para o futebol português", mas mostra também "a força do futebol e a força do próprio Diogo e toda a sua família".

"É este o momento em que toda a comunidade do futebol de se junta, o Diogo era um figura muito acima da portugalidade, e o que temos sentido é esta força", declarou Pedro Proença.

O presidente da FPF pede respeito pelos irmãos Diogo Jota e André Silva, e pela família num "momento de muito dor".

"O futebol está verdadeiramente de luto, o Diogo era um ícone do talento que o futebol português representa e a sua capacidade de gerar união à volta de uma pessoa”, salientou.

Centenas de pessoas marcam presença na despedida aos dois irmãos. A fila para o velório de Diogo Jota e André Silva encerra pelas 19h30.