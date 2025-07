José Sá chora morte de "irmão" que nunca será esquecido

O guarda-redes José Sá ainda não acredita na morte de Diogo Jota, futebolista com o qual coincidiu no FC Porto, assumindo chorar pela falta que o "amigo, irmão, parceiro" lhe faz.

"Meu amigo, meu irmão, meu parceiro, ainda não acredito no que aconteceu. Há poucos dias estávamos a festejar um dos dias mais felizes da tua vida, poucos dias depois a festejar um dos dias mais felizes da minha vida", escreveu o internacional português na rede social Instagram, aludindo aos casamentos de ambos.

O guarda-redes do Wolverhampton coincidiu com Diogo Jota, que morreu na quinta-feira num acidente de viação, no FC Porto na época 2016/17, tendo chegado ao clube inglês um ano depois de o avançado se transferir dos "wolves" para o Liverpool.