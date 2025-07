Ian Cathro renova com o Estoril por três temporadas

O Estoril Praia anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o treinador Ian Cathro até 2028.

O escocês, de 38 anos, assumiu o cargo no início da temporada passada e alcançou o oitavo lugar do campeonato. Desde Marco Silva (54 pontos em 2013/14) e Fabiano Soares (47 em 2015/16) que o Estoril não somava tantos pontos numa só época.

Com esta renovação, o Estoril inicia a nova época com o mesmo treinador pela primeira vez desde 2020, ano em que subiu à I Liga com Bruno Pinheiro.