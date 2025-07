Braga contrata central internacional sueco ao Celtic

O Sporting de Braga oficializou, esta terça-feira, a contratação do defesa Gustaf Lagerbielke ao Celtic, a troco de 2,565 milhões de euros.

O Braga adquire a totalidade do passe do central internacional sueco, de 25 anos. Ao valor referido podem acrescer 550 mil euros em bónus, mediante objetivos individuais e coletivos. Lagerbielke assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2030.

Além disso, o Celtic fica com 10% da mais-valia de uma futura venda.

Formado entre FC Djursholm e AIK, Gustaf Lagerbielke passou por vários clubes até à temporada de total afirmação em pleno no Elfsborg. Chamou a atenção do Celtic, que o contratou por 3,4 milhões de euros. Ainda o emprestou ao Twente, na última época, e agora ruma ao Braga.

Internacional A pela Suécia, Lagerbielke soma três jogos e um golo.