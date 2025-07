Do Bessa para o Castelo. Rodrigo Abascal reforça Vitória

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a contratação de Rodrigo Abascal.

O defesa-central uruguaio, de 31 anos, era um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Boavista. Assinou com o Vitória por duas épocas, até junho de 2027, e já integrou a equipa de Luís Pinto.

Formado no Fénix, Abascal ainda representou o Juventud, por empréstimo, antes de rumar ao Peñarol, com que conquistou o campeonato uruguaio em 2021, ao lado de Maxi Pereira e Nico Gaitán, jogadores conhecidos do futebol português. Rumou a Portugal nesse mesmo ano.

Ao serviço do Boavista, até ao final da última época, o central somou 123 jogos, em que fez três golos e quatro assistências.