Centralização dos direitos televisivos. "Não sei onde esteve o Benfica nestes últimos anos, surpreende-me a hipocrisia"

Francisco Lampreia, especialista na área da centralização dos direitos de transmissão, questiona "onde esteve o Benfica nos últimos anos", depois do clube encarnado ter exigido a "suspensão imediata" do processo de centralização. As águias enviaram uma carta à Liga de Clubes na qual pediram a suspensão imediata do processo, cuja entrada em vigor está prevista por lei até 2028, por considerar que "os pressupostos que deveriam fundamentar essa transição permanecem por cumprir". Os encarnados anunciam também a suspensão do seu lugar de gerência na Liga Centralização "até existir uma alteração de rumo". "Não sei onde esteve o Benfica nestes últimos anos e porquê só agora levantar estas questões. O positivo é que finalmente vai arrancar o debate, mas surpreende-me um pouco a hipocrisia de agora falarmos que a centralização vai falhar os objetivos", começa por dizer Lampreia, à Renascença. O especialista, que fazia parte da campanha de Júlio Mendes à Liga de Clubes que não chegou a ir às urnas, assume que "não percebe a surpresa do Benfica." "Há muito tempo que alertei que existe um vazio de contexto a muitos níveis. Pedro Proença deixou esse vazio e não vejo o novo presidente com capacidade para mudar esta linha. Parece que os últimos dez minutos da Taça de Portugal despertaram o Benfica para este tema de tamanha importância", critica.

Francisco Lampreia considera que o tema da centralização é "prioritário" e que o debate sobre o mesmo deveria "estar bastante evoluído". Sobre o valor do futebol português, considera que poderá ser difícil manter os números atuais. "Quem define o valor é o mercado, não é a centralização, que vai definir a forma como o produto se torna mais competitivo e como se internacionaliza. Se vai dobrar, como foi prometido? Não, é claro. Se vai manter? Tenho as minhas dúvidas", atira. "Benfica apoiou quem lidera FPF e Liga" O especialista assume-se como "chocado" por ouvir opiniões que "o processo está atrasado ou desatualizado": "Ele nem sequer existe", atira. No entanto, Francisco Lampreia não compreende esta posição, dado que destaca que o Benfica apoiou as candidaturas que venceram as eleições da Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes. "Não existe uma visão estratégia para a centralização. O Benfica diz que é solidário e que tem uma missão coletiva, mas onde esteve o Benfica nos últimos anos? Acima de tudo, o Benfica apoiou Pedro Proença para a FPF e Reinaldo Teixeira para a Liga de Clubes. Apoiou as suas equipas, nas quais eu não acredito. Se votou nesses projetos, não entendo agora as dúvidas em relação ao processo", atira.