Inscrição do Boavista na Liga 3 "em risco". Depois do clube, SAD também declara insolvência

A SAD do Boavista, detida pelo empresário Gérard López, anunciou que declarou insolvência, à semelhança do que já tinha feito também o clube.

"Face à não homologação do PER, à quebra significativa de receitas provocada pela despromoção administrativa e perante a inexistência de soluções extrajudiciais que assegurassem o equilíbrio entre a viabilidade económica e os compromissos herdados, a Boavista SAD foi conduzida à única via legal que permite a sua reestruturação integral: a declaração de insolvência com vista à recuperação", pode ler-se numa nota.

De acordo com o comunicado, a insolvência é uma "decisão ponderada e estratégica, tomada após esgotadas todas as alternativas realistas ao dispor da administração, a qual tudo fez, com rigor e transparência, para evitar este desfecho."

O plantel principal arrancou, esta quinta-feira, a pré-época com "a habitual bateria de exames médicos", mas ainda não é conhecido quem são os jogadores que fazem parte do plantel e quem será o treinador.

A SAD assume ainda que não é possível garantir, por agora, a participação na Liga 3: "O licenciamento para a Liga 3 permanece igualmente em risco, devido ao volume de exigências por parte dos credores públicos, cujo impacto é, neste momento, insustentável para a sociedade, não obstante o facto de terem sido liquidados ao Estado, desde Junho de 2024, montantes acumulados que totalizam € 4.998.474,29."

"A Administração da Boavista SAD e o seu accionista maioritário reafirmam, em uníssono, o seu compromisso inequívoco com a recuperação plena da sociedade, independentemente da divisão onde venha a competir, e assumem a responsabilidade de liderar uma nova etapa de reestruturação, com rigor, transparência e ambição, garantindo as condições para um futuro sólido, sustentável e compatível com a história centenária do Boavista Futebol Clube", conclui a nota.

O Boavista terminou no último lugar a I Liga na época passada, mas não conseguiu inscrever-se na segunda divisão.