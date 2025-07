Buscas no Boavista. SAD nega ser arguida e diz-se "alegada lesada"

A SAD do Boavista nega ter sido constituída arguida no processo de que resultaram buscas no Estádio do Bessa, esta terça-feira, no âmbito de suspeitas que envolvem supostos "lucros ilícitos" estimados em dez milhões de euros, e diz ser "alegada lesada".

Após as buscas desta manhã, foram constituídos seis arguidos, entre singulares e pessoas coletivas. Fonte judicial desvendou à Lusa o nome de metade dos visados: o Boavista Futebol Clube, a SAD e o ex-presidente das duas entidades, Vítor Murta. Porém, a sociedade anónima desmente.

"A Boavista FC Futebol, SAD não foi constituída arguida, sendo ela a alegada lesada", sublinha a SAD em comunicado. Informa ainda que "tem colaborado e continuará a colaborar ativamente com todas as entidades competentes no âmbito das investigações em curso".

A investigação diz respeito às épocas 2022/23 e 2023/24. O Conselho de Administração da SAD axadrezada manifesta "total serenidade" e afirma "a sua inteira disponibilidade para cooperar com transparência, responsabilidade e espírito institucional", pode ler-se.

"As buscas e a recolha de prova documental resultam da verificação de movimentações bancárias suspeitas nas épocas em questão, tendo sido identificadas numerosas transferências de avultados montantes. Subsistem indícios de que as contas bancárias visadas possam estar a ser utilizadas para a ocultação de fluxos financeiros, bem como para pagamentos e recebimentos em nome da Boavista SAD", lê-se.

PJ fez buscas no Estádio do Bessa

Em comunicado, esta terça-feira, a PJ informou que procedera a buscas domiciliárias e não domiciliárias "no Grande Porto e em Viseu" para dar cumprimento a dez mandados de busca relacionados com "um grupo de empresas ligadas ao fenómeno desportivo".

Segundo a nota, estariam em causa crimes de "fraude fiscal, frustração de créditos e branqueamento, praticados por quadros dirigentes, contabilistas certificados, escritório de advogado e sociedade de revisores oficiais de contas". A investigação terá durado entre 2023 e 2024, para averiguar "lucros ilícitos estimados em cerca de dez milhões de euros".

Para além do Estádio do Bessa, a PJ realizou buscas em casas de dirigentes e ex-dirigentes do clube, como Vítor Murta, antigo presidente.

De acordo com imagens recolhidas pela CMTV, a PJ precisou de utilizar um aríete para conseguir entrar nos escritórios da SAD no estádio.

"Movimentações em numerário" e "transferências bancárias suspeitas"



A investigação da PJ indica que o "modus operandi" utilizado implicava "contas bancárias de passagem tituladas por terceiros singulares, transferências internacionais e depósitos em numerário de origem e destino não clarificados". Os movimentos eram justificados "apenas parcialmente e por contratos de empréstimos cruzados que levantavam suspeitas quanto à ocultação de rendimentos, desvio de fundos com vista a prejudicar credores e ulterior branqueamento".

Durante as buscas para encontrar provas de "movimentações em numerário" e "diversas transferências bancárias suspeitas", foi apreendida documentação e equipamento informático.

O Boavista caiu, este verão, da I Liga para os campeonatos distritais. Depois da despromoção com o último lugar no campeonato, o clube não conseguiu inscrever-se na II Liga e também não foi aceite nas competições da Federação Portuguesa de Futebol.

A SAD boavisteira não conseguiu provar a inexistência de dívidas, nem a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social. A direção do clube lamentou, mais tarde, nunca ter sido envolvida pela SAD no processo de salvação do Boavista.

Na última quarta-feira, o clube foi declarado insolvente e o campo de treinos junto ao Estádio do Bessa foi leiloado por 5,55 milhões de euros. Também a SAD se declarou insolvente no dia seguinte, considerando uma "decisão ponderada e estratégica."