Polícia Judiciária faz buscas no Boavista

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, esta terça-feira, buscas no Boavista Futebol Clube. Segundo a "SIC Notícias", em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais.

Para além do Estádio do Bessa, a PJ está a realizar buscas também em casas de dirigentes e ex-dirigentes do clube, entre os quais Vítor Murta, antigo presidente do Boavista.

De acordo com imagens recolhidas pela CMTV, a PJ precisou de utilizar um aríete para conseguir entrar nos escritórios da SAD axadrezada no estádio.

O Boavista caiu, este verão, da I Liga para os campeonatos distritais. Depois da despromoção com o último lugar no campeonato, o clube não conseguiu inscrever-se na II Liga e também não foi aceite nas competições da Federação Portuguesa de Futebol.

O clube não conseguiu provar a inexistência de dívidas, nem a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

A direção do clube lamentou nunca ter sido envolvida pela SAD no processo de salvação do mesmo.

Na última quarta-feira, o clube foi declarado insolvente e o campo de treinos junto ao Estádio do Bessa foi leiloado por 5,55 milhões de euros. Também a SAD se declarou insolvente no dia seguinte, considerando uma "decisão ponderada e estratégica."

