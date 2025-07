Valentim Loureiro: "O futuro é péssimo, não sei como se vai salvar o Boavista"

Valentim Loureiro, antigo presidente do Boavista, acredita que o clube "tem sido muito mal gerido" e defende as buscas da Polícia Judiciária que se estão a realizar, esta terça-feira, no Estádio do Bessa.

À Renascença, o homem que liderou o Boavista entre 1978 e 1997, e atual presidente honorário, critica a gestão dos últimos anos do clube.

"O Boavista dos últimos anos desagradou-me muito, a situação que vive também me desagrada muito. Estou afastado há muitos anos da liderança do clube. Sobre estes últimos anos, é evidente que tenho muitas reservas. O Boavista tem tido uma gestão péssima e o Fary tem estado lá a aguentar aquilo, o financiador não o conheço, nunca o vi, não sei o que se passa. Sou do Conselho Geral, que reúne de vez em quando, falamos de muita coisa, mas é evidente que tenho a convicção que o Boavista foi muito mal gerido na última meia dúzia de anos", avalia.

Loureiro defende que, quando era presidente, "dinamizou o Boavista ao máximo".

"Foi um clube que teve uma boa gestão, fez grandes transferências e as contas estavam certas. O Boavista não devia nada a ninguém. Quando transferia para Benfica, Sporting e Porto, eles é que deviam ao Boavista, que era quem financiava os grandes. Nos últimos anos, ninguém me tem visto no Boavista, estou muito triste com o que se passa", considera.

O antigo dirigente, que foi sucedido pelo seu filho João Loureiro, que deixou o clube em 2016, receia o futuro do clube.

"O futuro é péssimo. Não sei como se vai salvar, talvez se salve o nome. Os terrenos em que o Boavista construiu o estádio, fui eu que os comprei e paguei como presidente. Sou um gestor, sei gerir e não se pode gastar mais do que se tem. Nos últimos tempos, tem sido uma desgraça. Não sei o que se vai salvar disto tudo, estou muito triste e estas notícias são tristes, mas se realmente estão a investigar, eu não acho mal", conclui.



Em comunicado, a PJ confirma que procedeu a buscas domiciliárias e não domiciliárias "no Grande Porto e em Viseu" para dar cumprimento a dez mandados de busca relacionados com "um grupo de empresas ligadas ao fenómeno desportivo". Foram constituídos seis arguidos, "singulares e pessoas coletivas".

Segundo o mesmo comunicado, estarão em causa crimes de "fraude fiscal, frustração de créditos e branqueamento, praticados por quadros dirigentes, contabilistas certificados, escritório de advogado e sociedade de revisores oficiais de contas". A investigação terá durado entre 2023 e "finais de 2024", para averiguar "lucros ilícitos estimados em cerca de dez milhões de euros".

De acordo com imagens recolhidas pela CMTV, a PJ precisou de utilizar um aríete para conseguir entrar nos escritórios da SAD axadrezada no estádio.

O Boavista caiu, este verão, da I Liga para os campeonatos distritais. Depois da despromoção com o último lugar no campeonato, o clube não conseguiu inscrever-se na II Liga e também não foi aceite nas competições da Federação Portuguesa de Futebol.

O clube não conseguiu provar a inexistência de dívidas, nem a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

A direção do clube lamentou nunca ter sido envolvida pela SAD no processo de salvação do mesmo.

Na última quarta-feira, o clube foi declarado insolvente e o campo de treinos junto ao Estádio do Bessa foi leiloado por 5,55 milhões de euros. Também a SAD se declarou insolvente no dia seguinte, considerando uma "decisão ponderada e estratégica."