"Vários jogadores que passaram pelo Boavista são credores e dificilmente vão receber"

O presidente do Sindicato dos Jogadores (SJ) confirma que vários ex-futebolistas do Boavista são credores, com reduzidas esperanças de receber aquilo que lhes é devido.

O Boavista continua em dívida para com vários ex-jogadores. Esta terça-feira, o clube, o presidente Vítor Murta e a SAD axadrezada foram alvo de buscas da Polícia Judiciária. Em declarações à Renascença, Joaquim Evangelista revela que o SJ "tem dado apoio aos jogadores do Boavista ao longo dos últimos anos".

"Estamos a acompanhar alguns jogadores. (...) Tem sido uma situação muito difícil ano após ano. Era do conhecimento de toda a gente as dificuldades que vivia o Boavista, toda a gente assobiou para o lado. É verdade que os jogadores que iniciavam a época tinham a situação regularizada, mas tínhamos vários jogadores que passaram pelo Boavista que são credores e dificilmente vão receber os seus créditos", lamenta.

Embora sustente que "vai ser muito difícil" que os jogadores que ainda têm a receber do Boavista vejam as suas expectativas concretizadas, Evangelista enaltece o comportamento "excecional" de todos.

"Esforçaram-se ao máximo. Foram profissionais, acima de tudo, e quiseram honrar os compromissos e estiveram até ao fim com o clube, mas infelizmente o clube e os seus dirigentes não estiveram à altura", diz.