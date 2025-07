Acordo Conceição-Vieira. "É uma fórmula antiga, mas não estou muito certo que hoje tenha tanta eficácia"

O alegado acordo que Sérgio Conceição terá para treinar o Benfica caso Luís Filipe Vieira vença as eleições do clube encarnado é "uma fórmula antiga", mas com resultados que Daniel Sá, especialista em marketing desportivo, duvida nos tempos atuais.

"É uma fórmula antiga, mas não estou muito certo que a fórmula hoje tenha tanta eficácia como antigamente. Os adeptos são mais exigentes e vão tendo consciência que para lá de sucesso desportivo é preciso equilíbrio das contas", afirma, à Renascença.

O diretor director executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) recorda que foi a promessa da contratação de Luís Figo, uma "icónica mudança", que levou à primeira eleições de Florentino Pérez no Real Madrid.

"Fica diluído o facto de ter um potencial adepto portista a treinar um clube como o Benfica. Acho que já passamos esses dilemas morais/éticos. O futebol é uma indústria e estas coisas podem acontecer", afirma.

Apesar de questionar a eficácia, Daniel Sá acredita que Conceição a treinar o Benfica seria uma excelente notícia para o campeonato do ponto de vista do negócio.

"Traria mais picante e sabor à competição, alguém que foi tão forte no FC Porto mudar-se para o rival é algo que traz atenção, pode levar mais pessoas aos estádios, mais assinaturas, mais patrocinadores e aumentar a visibilidade", explica.

Para o especialista, "nada como boas histórias" para atrair mais atenção: "O duelo Ronaldo-Messi foi fantástico para a La Liga. Estas guerras - no bom sentido - são excelentes notícias. Com os melhores atores, temos mais gente sentada com pipocas a assistir."

Luís Filipe Vieira terá chegado a acordo com Sérgio Conceição para ser o próximo treinador do Benfica, caso o ex-presidente vença as eleições. A informação foi confirmada pela Renascença, depois de inicialmente ter sido avançada pela revista Sábado.

Sérgio Conceição deixou o FC Porto no final da época 2023/24 e, na última temporada, treinou os italianos do AC Milan, com quem terminou ligação.

Luís Filipe Vieira vai avançar com candidatura para voltar à presidência do Benfica, depois de, incialmente, ter ponderado “patrocinar” um candidato.