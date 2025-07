"Têm de limpar a casa das pessoas que andam aí a parasitar o Boavista"

Tristeza. Não há como não sentir a atmosfera que se respira junto ao Estádio do Bessa. Mas também se sente que há resistência.



Alcino Marques, o sócio 199 do clube, diz à Renascença que o que está a acontecer já devia ter ocorrido há mais tempo. "Têm de limpar a casa das pessoas que andam aí a parasitar e a dar cabo do nosso clube", sentencia.

Alicno assume que o clube nunca bateu tão fundo, mas mantém a esperança de ver o clube vivo antes de ele próprio morrer: "Vamos conseguir", afirma, advertindo que nesta hora não é qualquer um que pode ser boavisteiro. "Tem de estar preparado para sofrer e saber que pode haver revezes", argumenta.

Cândida Barbosa é sócia há várias décadas, desde os seus 18 anos, e assume à reportagem da Renascença que aquilo que se está a passar é uma grande tristeza para ela e a sua família. "O Boavista está sempre no nosso coração e, para todos os lados que foram, nós íamos com eles", desabafa, garantindo que "o clube só vai morrer quando nós próprios morrermos".

Um dos primeiros sócios do clube, o número 40, não quer identificar-se, mas dá opi nião e aponta a perda de vitalidade associativa como um reflexo direto da instabilidade do clube: "Na minha casa, vimos o Boavista a ser campeão e foi uma alegria, mas, desde aí, meteram-no na terceira divisão e não devia ter sido o Boavista, era outro clube".

"O Boavista veio falido. Quando baixou de divisão, tinha vinmte e tal mil sócios, mas, quando o puseram novamente na primeira divisão, não chegava a cinco mil sócios. Aí é que foi a falência do Boavista", argumenta

O Boavista Futebol Clube, fundado em 1903 e um dos mais antigos e emblemáticos clubes de Portugal, foi alvo de buscas na terça-feira, no âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia Judiciária.

O episódio reacende memórias de glórias passadas, de grandes quedas e de um clube que tem lutado para se reencontrar.

O Boavista, um dos clubes históricos do futebol português, destacou-se ao longo do século XX e início do século XXI, sendo particularmente recordado pela conquista do título nacional em 2000/2001, sob o comando de Jaime Pacheco.

Durante anos, o clube do Bessa, com a destacada camisola axadrezada, enfrentou diversos desafios, incluindo problemas financeiros e a despromoção administrativa em 2008 - a Liga Portuguesa de Futebol Profissional despromoveu administrativamente o clube à Segunda Liga -, no contexto do processo Apito Dourado. Após a decisão judicial favorável, o clube foi reintegrado na Primeira Liga, em 2014, mas longe da força que fora em tempos.