PSG empresta Moscardo ao Sporting de Braga

O Sporting de Braga anunciou a contratação do promissor médio brasileiro Gabriel Moscardo, por empréstimo do Paris Saint-Germain.

O PSG pagou 20 milhões de euros há dois anos para contratar o médio ao Corinthians, mas ainda não conseguiu integrar a equipa principal francesa.

Moscardo esteve cedido ao Stade de Reims na época passada e fez apenas 10 jogos e segue agora para a I Liga portuguesa.

O fundo de investimentos do Qatar, dono do PSG, detém uma percentagem minoritária do Sporting de Braga e é já o terceiro negócio feito entre as partes depois do empréstimo de Cher Ndour e a transferência de Gharbi na época passada.

É o quinto reforço de verão para o treinador Carlos Vicens depois de Leonardo Lelo, Mario Dorgeles, Lagerbielke e Bellaarouch.