Italiano e belga arbitram jogos do Braga na Liga Europa

Os jogos do Sporting de Braga na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Levski de Sófia, terão arbitragem do italiano Matteo Marchetti, para a primeira mão, e do belga Lothar D'hondt, na segunda.

O primeiro jogo está marcado para quinta-feira, às 18h30, na Bulgária. O videoárbitro (VAR) será o também italiano Michal Fabbri.

A segunda mão realizar-se-á uma semana mais tarde, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. Aí, o VAR será o belga Jan Boterberg.

Caso vença o Levski no conjunto das duas mãos, o Braga dará um passo rumo à fase regular da Liga Europa, em que já se encontra o FC Porto. Ficará a faltar superar a terceira pré-eliminatória e o play-off.