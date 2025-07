Juízes suíço e belga na estreia do Santa Clara na Conference

O Santa Clara já sabe quem serão os árbitros das duas mãos da segunda pré-eliminatória de acesso à fase principal da Liga Conferência.

O primeiro jogo, que será no terreno dos croatas do Varazdin, na quinta-feira, às 19h00, terá arbitragem do suíço Luca Cibelli.

Para a segunda partida, nos Açores, marcada para a semana seguinte, também às 19h00, a UEFA nomeou o belga Jasper Vergoote.

Caso supere o Varazdin, o Santa Clara avançará para a terceira pré-eliminatória. Terá ainda de disputar o play-off, para chegar à fase de liga.