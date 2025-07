Cinco reforços com bilhete para a Bulgária. Os 25 convocados para o arranque da época do SC Braga

O médio Moscardo foi hoje chamado pelo treinador Carlos Vicens para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno dos búlgaros do Levski Sofia, quinta-feira, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

O jogador, de 19 anos, é o reforço mais recente dos minhotos, oficializado no sábado por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain, mas não chegou a alinhar qualquer minuto no jogo de apresentação, diante do Celta de Vigo, no mesmo dia.

Moscardo foi convocado para a seleção brasileira de sub-20 para dois jogos particulares com o Paraguai, a 8 e 11 de agosto, últimos encontros antes da lista final para o Mundial da categoria, que vai ter lugar no Chile, entre setembro e outubro deste ano, mas, após acordo entre as partes, o jogador vai permanecer em Braga.

O técnico espanhol integra-o, agora, na convocatória de 25 jogadores eleitos para o primeiro jogo oficial da época dos bracarenses, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Os restantes reforços Bellaarouch, Lagerbielke, Lelo e Dorgeles estão também na convocatória.

Robson Bambu, Gabri Martínez e Patrão, lesionados, não podem ser opção.

Os minhotos, que ainda treinaram hoje em Braga e seguiram para a Bulgária pelas 15:00, defrontam o Levski Sofia a partir das 18:30 (hora em Lisboa) de quinta-feira, no Estádio Georgi Asparuhov, em Sófia, num jogo que será arbitrado pelo italiano Matteo Marchetti.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.

Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Chissumba e Nuno Matos.

Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, Gharbi, Moscardo, Dorgeles, Gorby, Yanis da Rocha e Diego.

Avançados: Roger, El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro e Sandro Vidigal.