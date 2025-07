Supertaça é "jogo de barriga de aluguer". Cristóvão Norte pede bilhetes para algarvios

A uma semana e um dia da Supertaça que opõe Sporting e Benfica, os algarvios estão descontentes por não terem acesso a bilhetes para o dérbi. O Estádio Algarve volta a acolher a partida que abre a época, mas os habitantes da região são "desconsiderados", de acordo com Cristóvão Norte.

Em declarações a Bola Branca, o deputado do PSD e candidato a presidente da Câmara Municipal de Faro nas eleições autárquicas de 12 de outubro, apelida o duelo marcado para o último dia de julho como "jogo de barriga de aluguer”.

"Isto é entendido, legitimamente pelas pessoas, como uma grosseira desconsideração. Por um lado, solicita-se voluntários do Algarve, mas por outro, no que aos bilhetes concerne, não há possibilidade de os algarvios terem a garantia que podem assistir aos jogos. Portanto, o que se diz aqui é que este jogo é um jogo de barriga de aluguer", afirma o social-democrata.



Cristóvão Norte não esconde que os algarvios têm "muito gosto" que a Supertaça seja acolhida pela região, mas apela a uma maior participação dos habitantes.

"A forma como os bilhetes são vendidos, as regras que estão estabelecidas, tendem a excluir, ou pelo menos a não salvaguardar, que haja uma percentagem de bilhetes que seja entregue ao público oriundo da zona onde o jogo tem lugar. Queremos participar na Supertaça e não apenas como apanha-bolas ou pica-bilhetes", lamenta.

FPF, clubes e autoridades acordam critérios

Os bilhetes para a Supertaça foram divididos entre Sporting e Benfica. Os critérios para a distribuição dos lugares no Estádio Algarve foram acordados em reunião entre Federação Portuguesa de Futebol, leões, águias e autoridades.

Fonte da FPF explica a Bola Branca que, por recomendação das autoridades, os bilhetes para jogos de risco elevado, como o dérbi no Algarve, devem ser vendidos pelos clubes participantes.

A capacidade do recinto algarvio - cerca de 20 mil lugares - também pesa na limitação do acesso aos ingressos.

Sporting e Benfica abrem a época desportiva em Portugal no dia 31 de julho. A Supertaça é decidida no Estádio Algarve e tem apito inicial marcado para as 20h45.