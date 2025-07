Braga empata em Sófia. Pré-eliminatória da Liga Europa será decidida na Pedreira

O futuro do Sporting de Braga na Liga Europa ficará decidido na segunda mão da segunda pré-eliminatória, já que o primeiro jogo, no terreno dos búlgaros do Levski de Sófia, terminou sem golos, esta quinta-feira.

Para a estreia oficial como treinador do Braga, o espanhol Carlos Vicens alinhou com: Lukás Hornícek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Bright Arrey-Mb, Vítor Carvalho, Jean-Baptiste Gorby, João Moutinho, Mario Dorgeles, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Fran Navarro.



Apesar do favoritismo, o Braga apresentou uma imagem pálida. Rematou apenas sete vezes, duas delas enquadradas com a baliza.

De qualquer modo, a equipa minhota adia a decisão para onde mais lhe convém. Em casa, na Pedreira, na próxima quinta-feira, às 20h00, o Braga tentará carimbar o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Europa.