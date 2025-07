Santa Clara complica Liga Conferência com derrota na Croácia

O Santa Clara terá de dar a volta ao Varazin na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, nos Açores, depois de ter perdido com a equipa croata no primeiro jogo, por 2-1, esta quinta-feira.

Uma partida que começou mal para a equipa portuguesa, que cometeu uma grande penalidade logo aos dez minutos. Ivan Mamut converteu.

O Santa Clara, que foi mais rematador (dez tentativas, contra oito do Varazdin), mas menos eficaz (quatro remates enquadrados com a baliza, 40%, contra seis, 75%), empatou aos 55 minutos, por Adriano. No entanto, ao minuto 85, Marko Dobro deu a vitória à equipa da casa.

Este resultado obriga o Santa Clara a vencer em casa por, pelo menos, dois golos — ou por um golo e, depois, no desempate por penáltis —, na próxima quinta-feira, às 19h00, no Estádio de São Miguel.