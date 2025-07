Pau Victor é o jogador mais caro da história do Braga

O Sporting de Braga anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Pau Victor ao Barcelona. É o jogador mais caro da história do clube.

O ponta de lança espanhol, de 23 anos, custa aos minhotos 12 milhões de euros por 100% do passe. Ultrapassa os 11 milhões desembolsados por Mario Dorgeles, o anterior recorde, também nesta janela de mercado.

O Braga poderá, ainda, pagar mais três milhões de euros em bónus, o que faria o valor total do negócio ascender aos 15 milhões de euros.

"O custo com mecanismo de solidariedade conexo com a transferência é da responsabilidade do FC BARCELONA e será deduzido nas quantia a pagar pela SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D.", lê-se no comunicado do Braga à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Pau Victor assinou com o Sporting de Braga um contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2030. Além disso, fica com uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros.

Formado no Girona, Pau Victor brilhou numa cedência ao Sabadell, o que levou o Barcelona a contratá-lo, primeiro por empréstimo (por duas temporadas) e depois em definitivo, a troco de 2,7 milhões de euros. Jogou pela equipa principal dos "blaugrana" pela última vez na última época e marcou dois golos e fez uma assistência em 29 jogos.