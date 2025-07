​Tem nome de jogador e sobretudo de recorde para o Casa Pia: Ruben Kluivert no Lyon por 3,8 milhões

As linhas que esboçaram a lenda começaram a ficar mais nítidas para o mundo no dia 14 de março de 1965. Nessa tarde, Suriname e Trinidad e Tobago lutavam pelos pontos para tentar o que parecia impossível: estar no Mundial de 1966. É certo que nenhuma dessas seleções da Concacaf estaria no Reino Unido para servirem de testemunhas das travessuras de Pelé, Eusébio, Bobby Charlton, Beckenbauer e companhia, mas há um belo “mas”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Nessa distante tarde de março, Kenneth Kluivert marcou pelo Suriname. Terá sido o único golo pela seleção do homem que fez carreira no SV Robinhood, cuja farda parece a do Estrela da Amadora.

Este senhor, juntamente com a esposa Lidwina, começaram algo que perduraria por muito e muito tempo, salpicando até Pina Manique, em Lisboa, com aquele apelido. Mais ou menos 11 anos depois daquele golo contra o país de Dwight Yorke e Latapy, Kenneth teve um filho, Patrick, que seria um lendário futebolista neerlandês de Ajax e Barcelona. Patrick seguiu o exemplo e viu nascer quatro rapazes: Justin, Quincy, Shane e Ruben. Justin tem voado nos relvados da Premier League, enfiado na camisola do Bournemouth. Quincy, o dono do mais humilde trajeto, acabou mais uma temporada no AVV Zeeburgia. Shane vai afinando as coisas da adolescência na La Masia, em Barcelona. E Ruben, uma época depois de chegar a Portugal ao Casa Pia, muda-se agora para o Lyon de Paulo Fonseca. O defesa central, de 24 anos, custa 3,78 milhões de euros ao clube francês. É um recorde para o Casa Pia, que tinha recebido 3,5 milhões de euros do Vasco da Gama por Nuno Moreira. A transferência de Ruben, que chegou do FC Dordrecht no verão passado, pode ainda engordar 650 mil euros, mediante objetivos.