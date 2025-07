Paços de Ferreira vai ter bancada com o nome de Diogo Jota

O Paços de Ferreira vai atribuir o nome de Diogo Jota à bancada do topo norte do Estádio Capital do Móvel, foi decidido em assembleia geral.

Os sócios aprovaram, em maioria, o batismo da bancada em honra do falecido avançado internacional português, que completou a formação e estreou-se no futebol profissional no clube pacense.

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram no passado dia 3 de julho, aos 28 e 25 anos, respetivamente, vítimas de um acidente de viação na província de Zamora, em Espanha.

Sucederam-se as homenagens aos dois irmãos e jogadores. O Liverpool retirou o número de Jota e os seus jogadores vão usar um emblema a dizer "Forever 20", e o FC Porto tornou-o sócio a título póstumo.