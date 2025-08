Benfica derrota Sporting e conquista Supertaça

RECORDE O FILME DA PARTIDA

O Benfica é o vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira, depois de vencer o Sporting, por 1-0, esta quinta-feira, no Estádio Algarve.

Os leões até foram os primeiros a colocar a bola na baliza, por intermédio de Pedro Gonçalves, logo aos sete minutos, no entanto, o golo foi anulado por fora de jogo.

À entrada da segunda parte, ao minuto 50, Vangelis Pavlidis rematou um mau alívio da defesa do Sporting. A bola desviou em Morten Hjulmand, mas Rui Silva ficou mal na fotografia. Este golo valeu mesmo.

O Benfica conquista a sua décima Supertaça, depois dos troféus de 1980, 1985, 1989, 2005, 2014, 2016, 2017, 2019 e 2023. Desempata com o Sporting, que também tinha nove, e torna-se o segundo clube com mais títulos, depois do FC Porto, que soma 24.