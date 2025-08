"Quem fez esta calendarização nunca deu um chuto". Manuel José defende que Supertaça deveria ter sido adiada

"No entanto, numa final dificilmente há um favorito. A rivalidade e a envolvência do maior dérbi do futebol português tem uma carga elevadíssimo", atira.

O treinador que venceu uma Supertaça na carreira, pelo Boavista, defende que não há favoritos, embora os leões tenham vantagem no plano físico: "O Sporting tem mais uns dias de preparação, o Benfica sai diminuído no plano físico e técnico, o Sporting pode tirar uma ligeira vantagem."

O histórico treinador português Manuel José defende que a Supertaça deveria ter sido adiada para mais tarde face à participação do Benfica no Mundial de Clubes.

Manuel José puxa até a fita atrás, recorda a época passada e assume que o jogo terá impacto nas eleições do Benfica em outubro.

"O Sporting ganhou o campeonato com mérito, mas também com demérito do Benfica e do FC Porto, que se demarcou do campeonato. O Benfica teve dois treinadores, o Sporting teve três. Com três treinadores, normalmente não há sucesso e o Sporting teve. A rivalidade conta e o apoio que será dado. O jogo terá repercurssões inclusive nas eleições do Benfica", avalia.

Sporting "órfão" da saída de Gyokeres, Benfica com dúvidas no meio-campo

Manuel José não nega que a saída de Gyokeres terá impacto na vida do Sporting: "O Harder é esforçado, rápido e agressivo, mas não tem a qualidade que tinha o outro, o Sporting ainda é órfão do Gyokeres".

No entanto, prevê que Luis Suárez possa fazer a sua estreia, dependendo do resultado.

"A necessidade aguça o engenho e não digo que o novo avançado jogue de início, mas é natural que seja utilizado, dependendo do resultado. É um jogador que vem ansioso para apresentar trabalho e mostrar que foi uma contratação acertada. Quer começar a afirmar-se cedo. Mas tudo é uma incógnita muito grande", avalia.

O Benfica poderá apresentar um meio-campo com os reforços Richard Ríos e Barrenechea, um risco na opinião de Manuel José.

"É muito pouco tempo, os jogadores só agora se começam a conhecer. O meio-campo é a alma e o cérebro de uma equipa, se meter três jogadores que nunca jogaram juntos, pode dar problemas sérios. Benfica será moderado e o treinador poderá não meter só reforços no meio-campo que ainda não têm familiaridade com a equipa. São tudo incógnitas, mas tudo pode acontecer numa final", considera.

Florentino Luís está apto para o jogo e poderá também ser opção, tal como Leandro Barreiro.

Manuel José orientou 564 jogos na I Liga, muitos deles pelo Benfica e pelo Sporting. Qual o dérbi mais icónico que viveu o treinador de 79 anos? "O que mais me lembro foi em auto-sofrimento. Era treinador do Sporting, sou benfiquista e demos 7-1 ao Benfica. Agredi-me a mim próprio, digamos assim, foi o dérbi com o maior resultado da história. Quem não me perdoa foi o Sporting porque queriam renovar, eu não renovei porque a equipa não era boa".

Benfica e Sporting decidem, esta quinta-feira, o primeiro troféu da época no Estádio Algarve. A Supertaça Cândido de Oliveira arranca às 20h45, com relato em direto na Renascença.