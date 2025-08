Santa Clara dá a volta e segue em frente na Liga Conferência

O Santa Clara apurou-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, esta quinta-feira, ao dar a volta ao Varazdin.

Os croatas tinham vencido por 2-1 na primeira mão, em casa, mas nos Açores o Santa Clara foi mais forte. Vinícius Lopes, aos cinco minutos, e Gabriel Silva, aos 67, deram a volta ao resultado agregado, para 3-2.

O Santa Clara fica a duas eliminatórias da fase regular da Conference. Na terceira pré-eliminatória, terá pela frente o Larne, da Irlanda do Norte, que ganhou nas grandes penalidades ao Pristina, do Kosovo.

[Notícia atualizada às 22h03 do dia 31 de julho de 2025, com a informação do próximo adversário do Santa Clara]