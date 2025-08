Nota 4 para Fábio Veríssimo. "Jogo sem casos, esteve bem"

Jose Leirós, videoárbitro Bola Branca para a Supertaça Cândido de Oliveira, que terminou com vitória do Benfica sobre o Sporting, por 1-0, atribui Nota 4 a Fábio Veríssimo, árbitro do encontro no Estádio Algarve.

"Foi um jogo de dificuldade média, sem grandes casos. Muito competitivo, mas Fábio Veríssimo esteve bem", considera o comentador.

Na primeira parte, "dois cartões amarelos muito bem exibidos, a Enzo Barrenechea e Ousmane Diomande". Já na segunda, apesar de Veríssimo ter mantido a qualidade técnica, Leirós aponta uma crítica a nível disciplinar: "Não concordo com o cartão amarelo mostrado a Hjulmand."

O golo de Pedro Gonçalves, aos cinco minutos, foi "muito bem anulado por fora de jogo" de 28 centímetros de Conrad Harder.

"Hoje já se viu uma alteração nos 14 pilares dados aos árbitros. Viu-se o décimo: mais rigor nos bancos de suplentes e suplementares, melhor comportamento, algo que se viu nas expulsões", enaltece Leirós.