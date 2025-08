"O futebol é família": Gondomar lança equipamentos em homenagem a Diogo Jota e André Silva

O Gondomar divulgou este sábado os equipamentos para nova época e incluem homenagens ao internacional português Diogo Jota e ao seu irmão, André Silva.

"Esta época, o Gondomar Sport Clube entra em campo com o coração cheio de memória e sentimento. A nossa nova camisola traz em grande a imagem de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, dois filhos de Gondomar que nos deixaram cedo demais, mas que viverão para sempre na história do nosso clube e do nosso futebol", escreveu o clube das distritais do Porto.

A camisola principal, a camisola secundária e a alternativa vão incluir os nomes de Diogo Jota e André Silva nas costas e as caras dos dois jogadores, em marca de água, na frente.

"Cada vez que os nossos atletas vestirem esta camisola, será como se entrassem em campo com eles. Porque o futebol é mais do que vitórias e golos, é legado, é família, é amor à nossa terra", indica o Gondomar.

Diogo Jota e André Silva morreram no passado dia 3 de julho, depois de um acidente de carro na zona de Zamora, em Espanha, pouco mais de uma semana depois do internacional português ter casado. Em causa terá estado o rebentamento de um pneu na autoestrada, com o acidente a dar origem a um incêndio.