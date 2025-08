A Federação Portuguesa de Futebol anunciou este sábado que irá recorrer à justiça em resposta às acusações feitas por Luís Filipe Vieira, durante uma entrevista esta sexta-feira no canal Now.

Em comunicado, a FPF diz que irá usar "todos os meios legais disponiveis" para defender o seu nome e credibilidade.

"Em conformidade com o exposto, a Federação Portuguesa de Futebol e o seu Presidente reservam-se ao direito de utilizar todos os meios legais disponíveis para defender o seu bom-nome, credibilidade e honorabilidade sempre que os mesmos sejam colocados em causa", refere.

Na referida entrevista, Vieira acusou Pedro Proença de se intrometer nas eleições do Benfica e revela que o líder da FPF "o tentou aliciar" para demover Nuno Lobo de concorrer à presidência do orgão máximo do futebol português.

"Chegou a aliciar-me para determinado candidato [Nuno Lobo] não se candidatar. Tinha 15 mil euros de ordenado, carro e quando fosse para a UEFA ele é que ficava como presidente", disse Vieira, que falou ainda de "insinuações graves" de Proença sobre si.

"Eu não almoçava sozinho. Havia mais uma pessoa que pode confirmar. Ele devia saber que sou pai de família e não brinco. Não lhe admito a ele, se fiz ou não fiz. Ele ainda tem outro serviço. Eu sei de pessoas a quem ele foi fazer insinuações graves a meu respeito. Ainda era presidente do Benfica. Depois do que sucedeu ainda fez mais graves", afirmou Luís Filipe Vieira em entrevista na sexta-feira.