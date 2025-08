Topic rende 3,5 milhões de euros ao Famalicão. Quanto já lucrou o clube nos últimos anos?

O Famalicão transferiu o médio Mirko Topic para o Norwich a troco de 3,5 milhões de euros.

O médio sérvio de 24 anos é a primeira venda milionária do clube minhoto depois de ter estado duas temporadas no Famalicão, em que foi utilizado em 69 jogos.

Topic custou um milhão de euros em 2023, quando foi contratado ao Vojvodina, da Sérvia, e agora rende 2,5 milhões de euros de lucro. De acordo com o "Record", o Famalicão fica com 15 por cento da mais-valia de uma futura venda e o negócio pode ainda render mais 500 mil euros por objetivos.

O sérvio é apenas mais uma venda milionária do projeto do Famalicão. No ano passado, Zaydou Youssouf saiu para o Al-Fateh por 6 milhões, Luis Júnior foi para o Villarreal por 12, Cádiz foi para o León por 3 milhões e Puma Rodríguez para o Estrela Vermelha por 2 milhões de euros.

Na temporada anterior, o FC Porto deixou 22 milhões em Famalicão. No verão, Iván Jaime saiu por 10 milhões e em janeiro Otávio rumou ao Dragão por 12 milhões de euros.

O Sporting desembolsou um total superior a 20 milhões por Manuel Ugarte, Pote custou cerca de 13 pela totalidade do passe, Moura rendeu mais cinco milhões, Toni Martínez acima dos três milhões e Alexandre Penetra foi para o AZ Alkmaar.

No total, o Famalicão já recebeu um valor a rondar os 100 milhões de euros em saídas.