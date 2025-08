Humberto Coelho sobre Jorge Costa. "Era um profissional extraordinário"

Humberto Coelho foi selecionador de Jorge Costa na seleção nacional. À Renascença, o treinador diz que vê com tristeza a partida do antigo futebolista. "Foi meu jogador no Euro 2000", recorda.

"Era um profissional extraordinário, uma pessoa querida, uma pessoa muito simpática. Estou profundamente triste", confessa.

Para o antigo selecionador, o futebol português e o FC Porto em particular ficam a dever-lhe "o prazer de contactar com ele, estar com ele".

Também o Benfica já emitiu uma nota de pesar dando conta do falecimento do antigo futebolista. Em comunicado, o clube das águias "lamenta profundamente o desaparecimento de Jorge Costa" e endereça condolências à família e ao FC Porto, "que representou, sempre, com devoção e profissionalismo".

"Jorge Costa foi uma figura incontornável do futebol e do desporto nacional, primeiro como jogador, depois como treinador e, mais recentemente, como dirigente".

"O futebol português está mais pobre. Que Jorge Costa possa descansar em paz e a sua memória possa inspirar gerações futuras", diz o clube.