Jorge Costa levado de urgência para o hospital após paragem cardíaca

O antigo jogador e diretor para o futebol do FC Porto, Jorge Costa, foi levado de urgência para o hospital após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo jornal "A Bola", que acrescenta que Jorge Costa recebeu uma primeira assistência com recurso a desfibrilhador ainda no Olival, onde se terá sentido mal.

Já o "Jornal de Notícias" adianta que o antigo futebolista estará em "estado muito grave", depois de se ter sentido mal no centro de treinos do clube, no Olival.

A Renascença sabe que Jorge Costa está, neste momento, a ser assistido no Hospital de São João, no Porto.

Jorge Costa, de 53 anos, sofreu um enfarte em 2022 e foi submetido a um cateterismo.

O antigo central do FC Porto fez 383 jogos pelo clube, ao qual regressou a convite de André Villas-Boas, o homem que sucedeu na presidência a Jorge Nuno Pinto da Costa. O histórico defesa português, com 50 jogos pela seleção, representou ainda clubes como Penafiel, Marítimo, Charlton e Standard Liège, onde pendurou as botas em 2006.

[Notícia atualizada às 14h25 de 5 de agosto de 2025 para acrescentar mais detalhes]