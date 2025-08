Morreu Jorge Costa, histórico futebolista e diretor do FC Porto

Morreu o ex-futebolista Jorge Costa, aos 53 anos. A informação acaba de ser confirmada à Renascença por fonte do Hospital de São João.

O antigo jogador do FC Porto "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência e verificou-se o óbito", indica à RR o gabinete de comunicação daquela unidade hospitalar.

Jorge Costa sofreu um enfarte em 2022 e foi submetido a um cateterismo.

A morte repentina do antigo jogador português está a chocar o mundo do futebol. As primeiras reações começam a chegar de todos os lados. À Renascença, Humberto Coelho, que foi seu selecionador, diz que vê com tristeza a partida do antigo futebolista. "Foi meu jogador no Euro 2000", recorda.

"Era um profissional extraordinário, uma pessoa querida, uma pessoa muito simpática. Estou profundamente triste", confessa.

Também o Benfica já emitiu uma nota de pesar dando conta do falecimento do antigo futebolista. Em comunicado, o clube das águias "lamenta profundamente o desaparecimento de Jorge Costa" e endereça condolências à família e ao FC Porto, "que representou, sempre, com devoção e profissionalismo".