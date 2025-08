Mourinho em lágrimas: Jorge Costa "era a perfeição para um treinador"

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, não conteve as lágrimas ao ser questionado sobre a morte de Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto, com quem trabalhou durante os anos de maior sucesso dos dragões.

"É parte da minha história que vai embora. Há capitães e há líderes, não é sobre braçadeiras, é o que representas", afirmou Mourinho, visivelmente emocionado, numa conferência de imprensa.

O técnico português destacou o papel fundamental de Jorge Costa no balneário, referindo-se ao antigo central como alguém que sabia gerir o grupo e proteger o trabalho do treinador.