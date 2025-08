Para o Arouca "tanto faz" jogar com o Sporting em Alvalade ou no Jamor, diz presidente do clube

A dúvida está instalada. Poderá, ou não, o Sporting jogar em Alvalade o primeiro jogo do novo campeonato enquanto visitado? As obras de remodelação do recinto leonino estão em curso e, após ter pedido para arrancar fora [em Rio Maior, contra o Casa Pia], a equipa de Rui Borges poderá também ter de socorrer-se de uma alternativa, no caso o Estádio Nacional, para a recepção da ronda número dois ao Arouca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Bola Branca foi atrás da reacção dos arouquences que, pela voz do seu presidente, garantem nada saber quanto a uma eventual mudança do palco da visita aos campeões nacionais.

"Não fomos informados de nenhuma alteração", atira o dirigente do conjunto do distrito de Aveiro, que - ao mesmo tempo - não coloca qualquer entrave à possibilidade de visitar o leão no vale do Jamor

"Jogamos onde marcarem, não haverá problema. No Jamor? Vamos jogar com o campeão e tanto faz ser em Alvalade como no Jamor. Num lado ou noutro, temos a noção das dificuldades que vamos encontrar. Mas o Arouca não pensa já no Sporting, pois terá de jogar com todos. É mas um jogo", termina Pinho.

Entretanto, contactada a Liga Portugal, o organismo presidido por Reinaldo Teixeira faz notar que não há nesta altura qualquer indicação contrária à realização da partida em Alvalade. Até porque, acrescenta-se, a 2ª jornada não tem ainda datas e horários definidos.