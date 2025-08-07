Menu
  12h45
  07 ago, 2025
Benfica. Depois da lesão de Borges, Andreia Norton sofre entorse do joelho direito

07 ago, 2025 - 15:12 • Lusa

Os 'encarnados' não revelam o tempo de paragem da média portuguesa.

A futebolista internacional portuguesa Andreia Norton "sofreu uma entorse do joelho direito com lesão condral associada", informou esta quinta-feira o Benfica, clube pentacampeão nacional.

Os 'encarnados' não revelam o tempo de paragem da média portuguesa, adiantando apenas que Andreia Norton irá iniciar "protocolo de reabilitação", sob orientação do departamento clínico do clube lisboeta.

A lesão de Andreia Norton segue-se à lesão grave de Ana Borges, antiga jogadora do Sporting e que era reforço para esta época, depois de a lateral ter sofrido nos últimos dias "uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo".

A internacional, que ainda não se estreou pelas 'águias', deverá falhar praticamente toda a época.

Ana Borges, bem como Diana Silva, reforçaram esta época o clube da Luz, provenientes do Sporting, além da também internacional Diana Gomes, que, nas últimas três temporadas, vestiu as cores das espanholas do Sevilha.

O Benfica avança para a época 2025/26 com novo treinador, Ivan Baptista (ex-adjunto no Molde), que assumiu a equipa feminina das 'águias' com a saída de Filipa Patão, atual treinadora das norte-americanas do Boston Legacy.

