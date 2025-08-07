Casa Pia avisa para bilhetes ilegais no jogo contra Sporting

07 ago, 2025 - 16:07
O Casa Pia alerta para a venda ilegal e não autorizada de bilhetes para o jogo contra o Sporting.
Os gansos vão impedir a entrada no estádio de quem se apresentar com bilhetes vendidos por “entidades terceiras, designadamente por empresas de venda de bilhetes online”.
O clube insiste: “Apenas bilheteira do Casa Pia, bilheteira do Sporting, bilhetes do Continente estão válidos para a partida”.
O jogo entre Casa Pia e Sporting abre a I Liga 20205/26 e está marcado para as 20h15 desta sexta-feira, em Rio Maior.