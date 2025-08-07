Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Casa Pia avisa para bilhetes ilegais no jogo contra Sporting

07 ago, 2025 - 16:07

Partida está marcada para esta sexta-feira e abre o novo campeonato.

A+ / A-

O Casa Pia alerta para a venda ilegal e não autorizada de bilhetes para o jogo contra o Sporting.

Os gansos vão impedir a entrada no estádio de quem se apresentar com bilhetes vendidos por “entidades terceiras, designadamente por empresas de venda de bilhetes online”.

O clube insiste: “Apenas bilheteira do Casa Pia, bilheteira do Sporting, bilhetes do Continente estão válidos para a partida”.

O jogo entre Casa Pia e Sporting abre a I Liga 20205/26 e está marcado para as 20h15 desta sexta-feira, em Rio Maior.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 07 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)