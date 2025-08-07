César Peixoto. Gil Vicente quer fazer “uma grande época”

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, mostrou-se satisfeito com o plantel construído para a nova época e reiterou confiança numa “boa resposta” frente ao Nacional, no sábado, na jornada inaugural da I Liga de futebol.

“Foi uma pré-época construída pouco a pouco, mas muito bem organizada. Criámos um grupo forte. E quando falo em grupo, falo de todo o clube, de toda a estrutura. Estamos unidos, focados num objetivo em fazer uma grande época”, afirmou César Peixoto, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico considerou que a equipa tem crescido de forma consistente ao longo da pré-temporada, embora admita que ainda há espaço para evolução, principalmente no entrosamento dos reforços, que chegaram em número significativo ao plantel gilista.

"Fomos crescendo jogo a jogo, treino a treino. É evidente que nenhuma equipa está a 100% nesta fase, mas estou muito satisfeito com o grupo. Temos jogadores novos que ainda estão a assimilar o nosso modelo, mas isso faz parte do processo”, explicou.

Sobre o adversário, César Peixoto antevê dificuldades, especialmente devido ao bom desempenho do Nacional em casa na última época, e garantiu que o Gil Vicente fez o trabalho de preparação necessário para contrariar o conjunto madeirense.

“O Nacional é sempre uma equipa difícil, sobretudo no seu terreno. Poucas equipas venceram lá no ano passado, e nós fomos uma delas. Mas recolhemos toda a informação necessária e passámos aos jogadores. Estamos preparados para dar uma boa resposta”, assumiu o técnico.

Peixoto frisou a importância da organização defensiva e da atitude coletiva, considerando essencial que a equipa se mantenha fiel às suas ideias, mesmo perante um contexto exigente como o Estádio da Madeira.

“O importante é irmos com a nossa ideia. Ser humildes, trabalhadores, saber que sem bola temos de recuperar e ser organizados. Só assim, com bola, conseguiremos pôr em prática o que queremos, ser dominantes”, observou.

Questionado sobre o arranque difícil no calendário, que inclui jogos frente a FC Porto e Sporting de Braga nas primeiras jornadas, o treinador mostrou-se otimista, afirmando que esse tipo de confronto pode funcionar como estímulo para os jogadores.

“Vejo isso como uma motivação. Vamos defrontar equipas que costumam estar no topo da tabela. Isso pode ajudar a manter os níveis de concentração altos e a entrar bem na competição”, analisou César Peixoto.

Quanto aos objetivos traçados para a temporada, César Peixoto sublinhou que a principal meta do clube é assegurar a permanência na I Liga, de forma tranquila, mas com ambição de fazer melhor.

O Gil Vicente, que terminou a época passada no 13.º lugar, com 34 pontos, joga no sábado frente ao Nacional, que foi 14.º também com 34, numa partida agendada para as 15h30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.