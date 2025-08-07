Liga decreta minuto de silêncio em homenagem a Jorge Costa

A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio para a jornada inaugural do campeonato em homenagem a Jorge Costa.

O antigo capitão e atual diretor desportivo do FC Porto morreu na terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Depois da Federação Portuguesa de Futebol, também a Liga de Clubes confirmou o momento de homenagem em todos os jogos da primeira e segunda divisão que se disputem entre os dias 8 e 11 de agosto, correspondentes à primeira jornada dos campeonatos.

O presidente da Liga já tinha confirmado à Renascença que o organismo iria "ser sensível" aos pedidos dos dragões, tendo também sido adiado o jogo entre FC Porto e Vitória SC de sábado para segunda-feira.

"Vamos perceber o que é que a comunidade portista vai fazer e a Liga será sensível, tentaremos honrar a memória de Jorge Costa", afirmou na terça-feira.

O velório de Jorge Costa ocorreu no Estádio do Dragão na quarta-feira e o funeral na manhã desta quinta-feira.