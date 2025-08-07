Rodrigo Mora e João Neves nomeados para melhor jogador do mundo sub-21

07 ago, 2025 - 15:16 • Lusa
Os futebolistas internacionais portugueses João Neves (Paris Saint-Germain) e Rodrigo Mora (FC Porto) são candidatos ao troféu Kopa, atribuído pela "France Football" e que distingue o melhor jogador do mundo de sub-21.
A revista francesa, que também atribui a Bola de Ouro, divulgou esta quinta-feira os 10 nomeados na categoria de sub-21 na época de 2024/25, com João Neves, campeão europeu com o PSG, a repetir a nomeação da época anterior, e Rodrigo Mora a estrear-se.
Na última época, João Neves foi sexto, num troféu em que a votação é feita por um grande júri formado exclusivamente por antigos vencedores da Bola de Ouro, com cada elemento a poder escolher três futebolistas, por ordem.
Entre os nomes apontados, volta a estar também o avançado espanhol Yamine Lamal, vencedor no último ano e que continua a ser um dos favoritos, desta vez com forte concorrência do francês Désiré Doué, peça-chave na conquista europeia do PSG.
Além de João Neves e Yamal, apenas Pau Cubarsi, central do FC Barcelona, surge a 'repetir' a nomeação neste troféu Kopa.
Além dos mencionados Désiré Doué, Rodrigo Mora, João Neves, Yamal e Cubarsi, a lista inclui Ayyoub Bouaddi (Lille), Estêvão (Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) e Kenan Yildiz (Juventus).
Os nomes dos vencedores desta edição serão conhecidos em cerimónia a realizar em 22 de setembro.
Desde a criação do troféu, seis jogadores diferentes foram distinguidos: Kylian Mbappé (2018), Matthis de Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) e Lamine Yamal (2024), com o ano de 2020 a ficar em 'branco', devido à pandemia da covid-19.
O português João Félix, atualmente no Al Nassr, foi terceiro classificado em 2019, ano em que foi transferido do Benfica para o Atlético de Madrid pela verba de 120 milhões de euros, um recorde para os 'cofres' dos 'encarnados'.