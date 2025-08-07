Rodrigo Mora e João Neves nomeados para melhor jogador do mundo sub-21

Os futebolistas internacionais portugueses João Neves (Paris Saint-Germain) e Rodrigo Mora (FC Porto) são candidatos ao troféu Kopa, atribuído pela "France Football" e que distingue o melhor jogador do mundo de sub-21.

A revista francesa, que também atribui a Bola de Ouro, divulgou esta quinta-feira os 10 nomeados na categoria de sub-21 na época de 2024/25, com João Neves, campeão europeu com o PSG, a repetir a nomeação da época anterior, e Rodrigo Mora a estrear-se.

Na última época, João Neves foi sexto, num troféu em que a votação é feita por um grande júri formado exclusivamente por antigos vencedores da Bola de Ouro, com cada elemento a poder escolher três futebolistas, por ordem.

Entre os nomes apontados, volta a estar também o avançado espanhol Yamine Lamal, vencedor no último ano e que continua a ser um dos favoritos, desta vez com forte concorrência do francês Désiré Doué, peça-chave na conquista europeia do PSG.