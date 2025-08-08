Alexandre Santana. “É David contra Golias”

O treinador-adjunto do Casa Pia, Alexandre Santana, reconhece que o Sporting foi superior na partida desta sexta-feira (0-2).

A partida

“Devemos olhar para o jogo e perceber que é o David contra Golias. Mas fomos combativos. O Sporting ganhou com mérito e devemos aprender. Ainda assim, também houve coisas boas. Há um ano também começámos com uma derrota, mas temos tudo para fazer uma excelente época”.

A época

“Apesar da derrota, devemos continuar a fazer o nosso trabalho. Vamos em busca de pontos e de vitória, para sermos consistentes, olhando para a manutenção”.

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-0, com golos de Trincão e Hjulmand, na primeira jornada do campeonato.