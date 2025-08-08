Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casa Pia

Alexandre Santana. “É David contra Golias”

08 ago, 2025 - 23:05

Os leões venceram a partida em Rio Maior na abertura do campeonato.

A+ / A-

O treinador-adjunto do Casa Pia, Alexandre Santana, reconhece que o Sporting foi superior na partida desta sexta-feira (0-2).

A partida

“Devemos olhar para o jogo e perceber que é o David contra Golias. Mas fomos combativos. O Sporting ganhou com mérito e devemos aprender. Ainda assim, também houve coisas boas. Há um ano também começámos com uma derrota, mas temos tudo para fazer uma excelente época”.

A época

“Apesar da derrota, devemos continuar a fazer o nosso trabalho. Vamos em busca de pontos e de vitória, para sermos consistentes, olhando para a manutenção”.

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-0, com golos de Trincão e Hjulmand, na primeira jornada do campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)