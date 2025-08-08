Menu
  Bola Branca 12h45
  08 ago, 2025
I Liga

Datas dos jogos de Benfica e Sp. Braga podem ainda ser alterados

08 ago, 2025 - 17:43

Calendário da segunda jornada foi conhecido esta sexta-feira, mas a Liga ainda permite alterações.

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, os horários da segunda jornada da I Liga. O Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar em ação.

Atenção, no entanto, que as datas dos jogos de Benfica e Sp. Braga estão ainda sujeitos a alteração, refere a Liga.

Calendário completo da 2.ª jornada:

Sexta-feira, 15 agosto

AFS – Casa Pia, 15h30

Sábado, 16 agosto

Tondela – Famalicão, 15h30

Vitória – Estoril, 18h00

Estrela Amadora – Benfica, 20h30

Domingo, 17 agosto

Rio Ave – Nacional, 15h30

Alverca – Sp Braga, 18h00

Santa Clara – Moreirense, 18h00

Sporting – Arouca, 20h30

Segunda-feira, 18 agosto

Gil Vicente – FC Porto, 20h15

