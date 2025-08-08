Datas dos jogos de Benfica e Sp. Braga podem ainda ser alterados

08 ago, 2025 - 17:43
A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, os horários da segunda jornada da I Liga. O Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar em ação.
Atenção, no entanto, que as datas dos jogos de Benfica e Sp. Braga estão ainda sujeitos a alteração, refere a Liga.
Calendário completo da 2.ª jornada:
Sexta-feira, 15 agosto
AFS – Casa Pia, 15h30
Sábado, 16 agosto
Tondela – Famalicão, 15h30
Vitória – Estoril, 18h00
Estrela Amadora – Benfica, 20h30
Domingo, 17 agosto
Rio Ave – Nacional, 15h30
Alverca – Sp Braga, 18h00
Santa Clara – Moreirense, 18h00
Sporting – Arouca, 20h30
Segunda-feira, 18 agosto
Gil Vicente – FC Porto, 20h15