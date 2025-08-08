Menu
  Bola Branca 18h16
  08 ago, 2025
Nota 4 para Gustavo Correia. “Boa arbitragem”

08 ago, 2025 - 23:23

Veja o resumo das opiniões de Tiago Antunes, VAR Bola Branca.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Gustavo Correia, árbitro do Casa Pia - Sporting, partida da 1.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o “jogo foi bem conduzido”, com “boas decisões disciplinares”.

Na primeira parte destaque para duas boas decisões dentro da área do Casa Pia, aos 31 e 33 minutos, em lances com Fonte e Suarez.

Já na segunda parte, nota para “bola no peito” aos 88 minutos e, antes, há mão de Oukili, mas o lance não corta jogada de perigo, e por isso, boa decisão não ser amarelo.

No geral, “boa arbitragem”, considera Tiago Antunes, e, por isso, nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Casa Pia, por 2-0.

