Nota 4 para Gustavo Correia. “Boa arbitragem”

08 ago, 2025 - 23:23
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Gustavo Correia, árbitro do Casa Pia - Sporting, partida da 1.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o “jogo foi bem conduzido”, com “boas decisões disciplinares”.
Na primeira parte destaque para duas boas decisões dentro da área do Casa Pia, aos 31 e 33 minutos, em lances com Fonte e Suarez.
Já na segunda parte, nota para “bola no peito” aos 88 minutos e, antes, há mão de Oukili, mas o lance não corta jogada de perigo, e por isso, boa decisão não ser amarelo.
No geral, “boa arbitragem”, considera Tiago Antunes, e, por isso, nota 4.
Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Casa Pia, por 2-0.