Taça de Portugal. Veja o sorteio das duas primeiras eliminatórias

08 ago, 2025 - 19:08
Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio das primeiras duas eliminatórias da Taça de Portugal.
Clubes isentos
Atlético CP (L3), CD Fátima (CP), SC Angrense (RD), União D. Serra (CP), GD Resende (CP), União Nogueirense FC (RD), AD Sanjoanense (L3), ADC Rebordelo (RD), Louletano DC (CP), GD Bragança (CP), S. Benfica Castelo Branco (CP), SU Sintrense (CP), SC Covilhã (L3), Clube Operário Desportivo (RD), FC Alpendorada (CP), AD Fazendense (RD), GD Vitória Sernache (CP), Eléctrico FC (CP), CD Almodôvar (RD), Ançã FC (RD), Vidago FC (RD), FC Mosteirense (RD), CF União Lamas, (CP), USC Paredes (L3), UD Santarém (L3), Portimonense SC (CP), Estrela Calheta FC (RD), FC Vinhais (RD), Silves FC (RD), AD Fornos Algodres (RD), AD Os Limianos (CP), SC Mirandela (CP), CD Portalegrense (RD), SC São João Ver (L3), FC Oliveira Hospital (CP), GD Águias Moradal (RD), AD Fafe (L3) e CD Mafra (L3)
Série A
SC Maria Fonte (RD) x Brito SC (CP)
Vilaverdense FC (CP) x Desportivo Monção (CP)
CD Celoricense (CP) x CD Celeirós (RD)
SC Valenciano (RD) x SC Vianense (CP)
ADC Correlhã (RD) x GD Valpaços (RD)
Série B:
CD Trofense (L3) x Varzim SC (L3)
SC Vila Real (CP) x AD Camacha (CP)
FC Tirsense (CP) x Amarante FC (L3)
Aparecida FC (CP) x AC Vila Meã (CP)
AR São Martinho (CP) x AD Machico (CP)
Série C:
Florgrade FC (CP) x Sporting C. Espinho (RD)
SC Salgueiros (CP) x AD Pontassolense (RD)
GCD Vila Caiz (RD) x CD Ribeira Brava (CP)
CD Cinfães (CP) x AD Marco 09 (L3)
Rebordosa AC (CP) x Leça FC (CP)
Série D:
CF Carregal Sal (RD) x Mortágua FC (CP)
CD Gouveia Sad (CP) x SC Beira-Mar (CP)
A. Académica Coimbra OAF (L3) x CF Os Marialvas (CP)
AD Castro Daire (RD) x Anadia FC (CP)
AD Ovarense (RD) x SC Celoricense (RD)
Série E:
Caldas SC (L3) x AD Portomosense (RD)
A. Naval 1893 (CP) x C. Académico Fundão (RD)
GD Nazarenos (RD) x GD Sourense (RD)
AC Marinhense (CP) x GD Samora Correia (CP)
GD Peniche (CP) x SC Ferreira Zêzere (RD)
Série F
SG Sacavenense (RD) x CD Rabo Peixe (RD)
SC Lusitânia (CP) x O Elvas CAD (CP)
Juventude D. Lajense (CP) x SU 1.º Dezembro (L3)
FC Urzelinense (RD) x AC Malveira (CP)
Fayal SC (RD) x CD Olivais Moscavide (RD)
Série G
C. Desportivo Lajense (RD) x Lusitano Évora (L3)
UF Comércio E Indústria (CP) x Juventude SC (CP)
Belenenses (L3) x Amora FC (L3)
Charneca Caparica FC (RD) x Olímpico Montijo (RD)
C. Oriental L. (CP) x GD Alcochetense (CP)
Série H
FC Serpa (CP) x GD Portel (RD)
CF Vasco Gama (CP) x GD Lagoa (CP)
LGC Moncarapachense (CP)x SC Viana Alentejo (RD)
FC Castrense (RD) x Quarteirense (RD)
Sorteio da 2.ª eliminatória:
GD Resende (CP) x CD Feirense (L2)
CD Portalegrense (RD) x Académico Viseu FC (L2)
Portimonense SC (CP) x FC Penafiel (L2)
Vencedor do jogo ADC Correlhã (RD) vs GD Valpaços (RD) x SCU Torreense (L2)
Vencedor do jogo GD Nazarenos (RD) vs. GD Sourense (RD) x FC Paços Ferreira (L2)
Vencedor do jogo Vilaverdense FC (CP) vs. Desportivo Monção (CP) x UD Oliveirense (L2)
SU Sintrense (CP) x FC Vizela (L2)
GD Vitória Sernache (CP) x Portimonense (L2)
Vencedor do jogo FC Castrense (RD) vs. Quarteirense (RD) x Lusitânia Lourosa FC (L2)
USC Paredes (L3) x GD Chaves (L2)
Vidago FC (RD) x SC Farense (L2)
Vencedor do jogo SG Sacavenense (RD) vs. CD Rabo Peixe (RD) x UD Leiria (L2)
AD Sanjoanense (L3) x FC Felgueiras (L2)
Vencedor do jogo A. Naval 1893 (CP) vs. C. Académico Fundão (RD) x Leixões SC (L2)
Vencedor do jogo Belenenses (L3) vs. Amora FC (L3) x Marítimo Madeira (L2)
Vencedor do jogo GD Peniche (CP) vs. SC Ferreira Zêzere (RD) x Vencedor do jogo Juventude D. Lajense (CP) vs. SU 1.º Dezembro (L3)
FC Alpendorada (CP) x Estrela Calheta FC (RD)
AD Fornos Algodres (RD) x Vencedor do jogo Charneca Caparica FC (RD) vs. Olímpico Montijo (RD)
ADC Rebordelo (RD) x Vencedor do jogo CD Gouveia (CP) vs. SC Beira-Mar (CP)
Vencedor do jogo UF Comércio E Indústria (CP) vs. Juventude SC (CP) x Vencedor do jogo SC Salgueiros (CP) vs. AD Pontassolense (RD)
Louletano DC (CP) x Clube Operário Desportivo (RD)
Ançã FC (RD) x FC Vinhais (RD)
S. Benfica Castelo Branco (CP) x SC Angrense (RD)
Vencedor do jogo AR São Martinho (CP) vs. AD Machico (CP) x Vencedor do jogo SC Vila Real (CP) vs. AD Camacha (CP)
Vencedor do jogo CD Cinfães (CP) vs. AD Marco 09 (L3) x Vencedor do jogo SC Lusitânia (CP) vs. O Elvas CAD (CP)
Vencedor do jogo LGC Moncarapachense (CP) vs. SC Viana Alentejo (RD) x Vencedor do jogo AD Castro Daire (RD) vs. Anadia FC (CP)
SC São João Ver (L3) x Vencedor do jogo CF Vasco Gama (CP) vs. GD Lagoa (CP)
Vencedor do jogo CD Trofense (L3) vs. Varzim SC (L3) x Vencedor do jogo SC Valenciano (RD) vs. SC Vianense (CP)
Vencedor do jogo CF Carregal Sal (RD) vs. Mortágua FC (CP) x Vencedor do jogo A. Académica Coimbra OAF (L3) vs. CF Os Marialvas (CP)
AD Fazendense (RD) x SC Mirandela (CP)
Vencedor do jogo GCD Vila Caiz (RD) vs. CD Ribeira Brava (CP) x Eléctrico FC (CP)
AD Os Limianos (CP) x Vencedor do jogo Aparecida FC (CP) vs. AC Vila Meã (CP)
Vencedor do jogo Fayal SC (RD) vs. CD Olivais Moscavide (RD) x União D. Serra (CP)
Vencedor do jogo FC Tirsense (CP) vs. Amarante FC (L3) x UD Santarém (L3)
CF União Lamas (CP) x Vencedor do jogo FC Urzelinense (RD) vs. AC Malveira (CP)
Vencedor do jogo Caldas SC (L3) vs. AD Portomosense (RD) x CD Fátima (CP)
União Nogueirense FC (RD) x GD Águias Moradal (RD)
Vencedor do jogo AC Marinhense (CP) vs. GD Samora Correia (CP) x FC Mosteirense (RD)
Atlético CP (L3) x Vencedor do jogo Rebordosa AC (CP) vs. Leça FC (CP)
Vencedor do jogo C. Oriental L. (CP) vs. GD Alcochetense (CP) x AD Fafe (L3)
GD Bragança (CP) x Vencedor do jogo SC Maria Fonte (RD) vs. Brito SC (CP)
Vencedor do jogo Florgrade FC (CP) vs. Sporting C. Espinho (RD) x CD Almodôvar (RD)
Vencedor do jogo AD Ovarense (RD) vs. SC Celoricense (RD) x SC Covilhã (L3)
Silves FC (RD) x FC Oliveira Hospital (CP)
Vencedor do jogo C. Desportivo Lajense (RD) vs. Lusitano Évora (L3) x Vencedor do jogo FC Serpa (CP) vs. GD Portel (RD)
Vencedor do jogo CD Celoricense (CP) vs. CD Celeirós (RD) x CD Mafra (L3)
A primeira eliminatória vai jogar-se a 30 e 31 de agosto. Já a segunda joga-se a 20 e 21 de setembro.