  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Arouca derrota AVS

09 ago, 2025 - 22:40 • Lusa

Trezza brilhou. Veja o resumo da partida.

O Arouca venceu por 3-1 na receção ao AVS, na jornada inaugural da edição 2025/26 da I Liga, com o avançado Alfonso Trezza a bisar na partida.

Em Arouca, a formação da casa marcou por intermédio do uruguaio Alfonso Trezza, aos oito e 62 minutos, com o outro tento a ser apontado pelo francês Djouahra, aos 54, enquanto o brasileiro Nené, aos 90, marcou o golo do Aves SAD, que não contou com o técnico José Mota no banco, devido a castigo.

O Arouca somou, assim, os primeiros três pontos e entra a vencer na prova, tal como o Sporting e o Gil Vicente tinham conseguido nas partidas anteriores, frente a Casa Pia e Nacional, respetivamente.

Veja o resumo da partida:

