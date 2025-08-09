Menu
I Liga

Gil Vicente ganha na Madeira

09 ago, 2025 - 17:47 • Lusa

Jogo teve dois golos. Veja o resumo da partida.

A+ / A-

O Gil Vicente arrancou a edição 2025/26 da I Liga com um triunfo 2-0 na Madeira diante do Nacional, em jogo da primeira jornada da prova.

O triunfo dos gilistas ficou praticamente definido ao intervalo, altura do jogo em que chegaram já com a vantagem de dois golos, anotados por Pablo, aos 35 minutos, e Luís Esteves, aos 45+2.

Numa jornada que só vai ficar completa no dia 23 de setembro, com a receção do Benfica ao Rio Ave, os gilistas ocupam para já a liderança da prova, ex-aequo com o campeão Sporting, que venceu na sexta-feira o Casa Pia 2-0, em Rio Maior.

Veja o resumo da partida:

