  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Vicens cita sondagem. “Temos 0,4% de hipóteses” de ganhar o campeonato

09 ago, 2025 - 22:24

Arsenalistas vão defrontar o Tondela este domingo.

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, considera que os arsenalistas “têm 0,4 por cento de hipóteses” de vencer o campeonato.

“Temos 0,4% de hipóteses, vi [uma sondagem] num canal de televisão”, referiu.

O espanhol vai fazer o primeiro jogo do campeonato pelos guerreiros do Minho.

“Vimos de uma tradição muito negativa nos primeiros jogos do campeonato nas últimas temporadas e vamos tentar romper com essa tendência. Estamos satisfeitos pelo esforço dos jogadores, mas há muitas coisas a melhorar”, referiu.

O Sp. Braga recebe o Tondela às 20h30 deste domingo.

