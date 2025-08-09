Vicens cita sondagem. “Temos 0,4% de hipóteses” de ganhar o campeonato

09 ago, 2025 - 22:24
O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, considera que os arsenalistas “têm 0,4 por cento de hipóteses” de vencer o campeonato.
“Temos 0,4% de hipóteses, vi [uma sondagem] num canal de televisão”, referiu.
O espanhol vai fazer o primeiro jogo do campeonato pelos guerreiros do Minho.
“Vimos de uma tradição muito negativa nos primeiros jogos do campeonato nas últimas temporadas e vamos tentar romper com essa tendência. Estamos satisfeitos pelo esforço dos jogadores, mas há muitas coisas a melhorar”, referiu.
O Sp. Braga recebe o Tondela às 20h30 deste domingo.