Gustavo Sá “focado” no Famalicão, mas não garante permanência

O médio Gustavo Sá, autor de um dos golos do Famalicão contra o Santa Clara, não garante a permanência no clube minhoto.

“Não posso dar a certeza que fico no Famalicão, apenas que estou focado na equipa. O que tiver de ser será e não posso dizer mais nada agora”, disse o jogador na flash interview da Sporttv.

O mercado de transferências está aberto até dia 2 de setembro.

Já sobre a partida da primeira jornada do campeonato, o internacional sub-21 referiu:

“Queríamos entrar a vencer e com bom futebol, como é a nossa identidade. Com o nosso ADN, como o homem também diz, mas são só três pontos e é preciso pensar já no próximo. É normal as expectativas aumentarem, porque a equipa é boa e as ideias também são boas. Vamos tentar passar para dentro do campo tudo o que treinamos, bem como o bom companheirismo e a união”.

O Famalicão derrotou o Casa Pia, por 3-0.